Δείτε-βίντεο:-Η-Λατινοπούλου-πανηγύρισε-on-air-τη-νίκη-Τραμπ-χορεύοντας-ymca

Your browser does not support the audio element.

«Επιτέλους ψήφισαν στην Αμερική τη λογική, τα αυτονόητα, αυτά τα οποία τόσα χρόνια καταπιέζονταν – Το φως νίκησε το σκοτάδι» σχολίασε