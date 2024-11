Κύκλοι πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ σε Κασσελάκη: Δεν αποδέχεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος

«Ουσιαστικά έχει προαναγγείλει άλλο ανταγωνιστικό κόμμα και έχει το θράσος και κουνάει το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρουν κύκλοι του κόμματος