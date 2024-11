Μήνυμα Φιντάν για ελληνοτουρκικά: «Θετικό μομέντουμ στις σχέσεις μας»

Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες πριν επισκεφτεί την Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας μιλάει για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη