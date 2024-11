Συνεχείς ανατροπές στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης εναντίον Κασσελάκη και το συνέδριο πήρε «φωτιά»

Η αλλαγή στάσης Πολάκη θα μετρήσει πολύ στη συνεδριακή σύγκρουση – Η πλειοψηφία στο σώμα του συνεδρίου για μη συμμετοχή Κασσελάκη στις εκλογές γίνεται ακόμα πιο καθαρή