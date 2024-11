Κυπριακό: Συμφώνησαν όλα τα μέρη για διευρυμένη συνάντηση – Ενημέρωση Γκουτέρες σε Χριστοδουλίδη

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη σύντομη συνάντηση τους, ο Γκουτέρες ενημέρωσε ότι ο σχεδιασμός για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης προχωρά σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν