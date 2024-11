Στα άκρα η κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: «Δεν θα έρχεστε εδώ να κάνετε περίπατο» λέει ο Μάντζος – «Πουλάτε Συριζαϊκό λαϊκισμό» απαντά ο Γεωργιάδης

Aφορμή οι τροπολογίες που έχει καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη για τον κατώτατο μισθό αλλά και για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.