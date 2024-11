ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 77 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Τι αναφέρουν στην επιστολή

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν Τζάκρη, Καρανίκας και άλλα 75 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Τι αναφέρουν στην επιστολή

Τα μέλη που υπογράφουν την επιστολή επισημαίνουν ότι παραιτούνται από την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από το κόμμα, σε συνέχεια των όσων διαδραματίστηκαν στο συνέδριο του κόμματος