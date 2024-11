Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σε μονοψήφιο ποσοστό η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Κατρακυλά ο ΣΥΡΙΖΑ , τον πλησιάζει και η Πλεύση Ελευθερίας

Your browser does not support the audio element.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 23,7%, το ΠΑΣΟΚ 16,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 5,2%, πίσω από την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ που ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση με ποσοστά 7,7 και 7,5 αντίστοιχα