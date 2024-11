Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προειλημμένη απόφαση η αποχώρησή τους – Αν η πλευρά Κασσελάκη είχε την παραμικρή ελπίδα, θα είχε συμμετάσχει στο συνέδριο

Your browser does not support the audio element.

Υποστηρίζουν πως «η παραφιλολογία που αναπαράγεται στις μέρες μετά το Συνέδριο εξυπηρετεί μονάχα την προειλημμένη εδώ και καιρό απόφαση μιας μικρής ομάδας