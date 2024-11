Aντίδραση της Τουρκίας για την παρουσία των ΗΠΑ στην Κύπρο: «Ξένα κράτη δεν πρέπει να έχουν βάσεις στο νησί»

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρουν ότι παρακολουθείται στενά «κάθε εξέλιξη που μπορεί να διαταράξει την ισορροπία στο νησί της Κύπρου και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ‘’ΤΔΒΚ’»