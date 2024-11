Μαρινάκης:-Οριζόντια-επιδότηση-για-το-ρεύμα,-αν-χρειαστεί

Your browser does not support the audio element.

«Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση έχει μια συνεπή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης