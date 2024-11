Το προκλητικό μήνυμα του Ερντογάν για τα 41χρόνια του ψευδοκράτους: Η πιο πολύτιμη εκδήλωση του επικού αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού