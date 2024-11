Τραμπ: Αυτή θα είναι η κυβέρνησή του – Από τον Μασκ και τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας μέχρι τον υπουργό Άμυνας που έχει τατουάζ ακροδεξι

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε για ακόμα μια φορά την σαρωτική του νίκη στις αμερικανικές εκλογές στην κατοικία του στην Φλόριντα, υπερηφανευόμενος για την… σκούπα του GOP στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ανακοίνωσε τα -δίχως αμφιβολία- αμφιλεγόμενα πρόσωπα «κλειδιά» που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της νέας του κυβέρνησης. Στο γκαλά που έγινε στο Μαρ-α-Λάνγκο έδωσε το παρών μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ενώ τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε με ιδιαίτερο τρόπο ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ακολούθησαν μάλιστα και εκατέρωθεν «αποθεωτικές δηλώσεις» με τον ηθοποιό να αποκαλεί «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον» τον Τραμπ και τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να προσφωνεί ως «μύθο» τον Σταλόνε.Στα ονόματα που θα στελεχώσουν την κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται αρκετά πρόσωπα, για τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει συζήτηση τόσο για το ποιοι είναι όσο και για το τι πρεσβεύουν. Φυσικά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ πήρε θέση στο «υπουργείο Αποτελεσματικότητας» που θα ιδρυθεί, ενώ τα βλέμματα συγκεντρώνει επίσης ο νέος υπουργός Ρόμπερτ Φ. Κένεντι που είναι ένθερμος αντί-εμβολιαστής.



Η κυβέρνηση που ανακοίνωσε το Ντόναλντ Τραμ

Υπουργός Υγείας: Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντιο είναι ο νεότερος της κυβέρνησης, αντιεμβολιαστής και δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Υπουργός Εξωτερικών: Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα.

Υφυπουργοί Δικαιοσύνης: Ο Τοντ Μπλαντς και η Εμίλ Μπόουβ είναι οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπουργός Άμυνας: Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι πρώην ταγματάρχης πεζικού και παρουσιαστής του Fox News.

Υπουργειο Αποτελεσματικότητας: Έλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι.

Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας: Ο Μάικ Γουόλτς είναι βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα.

Επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών: Η Τέλσι Γκάμπαρντ είναι πρώην βουλευτής των Δημοκρατικών

Διευθυντής CIA: Αναλαμβάνει ο Τζον Ράτκλιφ.

Υπουργός Εσωτερικής Ασγάλειας: Η Κρίστι Νόεμ είναι κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα

Αρμόδιος για την πολιτική των απελάσεων: Ο Τομ Χόμαν είναι πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE)

Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Η Σούζι Γουάιλς ήταν η υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ

Πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Η Ελίζ Στεφάνικ είναι βουλευτής που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη.

Πρεσβευτής στο Ισραήλ: Ο Μάικ Χάκαμπι είναι πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο.

Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος: Ο Λι Ζέλντιν είναι άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Προεδρίας: Ο Στίβεν Μίλερ είναι σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Υπουργός Βετεράνων: Ο Νταγκ Κόλινς είναι πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια

Υπουργός Εσωτερικών: Ο Νταγκ Μπέργκουμ, είναι κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας

Υπουργός Δικαιοσύνης: Ο Ματ Γκετς είναι βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα.

Ρόμπερτ Κένεντι: Ο αντιεμβολιαστής πολιτικός που επέλεξε ο Τραμπ για το υπουργείο Υγείας

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναθέσει σύντομα την εποπτεία των σημαντικότερων υγειονομικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, είναι ένας από τους πιο γνωστούς αρνητές των εμβολίων στη χώρα, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες μεταξύ ειδικών για πιθανή επανεμφάνιση ασθενειών που έχουν τεθεί υπό έλεγχο εδώ και δεκαετίες.

Ο 70χρονος Κένεντι στήριξε τον Τραμπ αφού απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία τον Αύγουστο. Είναι γιος του πρώην γενικού εισαγγελέα και υποψήφιου για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και ανιψιός του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Φ. Κένεντι.

Ο Κένεντι, ο οποίος έχει σπουδάσει δικηγόρος με ειδίκευση στο περιβαλλοντικό δίκαιο, έγινε αρχικά γνωστός για την προώθηση θεωριών συνωμοσίας και την αμφισβήτηση επιστημονικών ερευνών, συχνά προβάλλοντας τον εαυτό του ως καταλληλότερο να μιλά για ασθένειες και επιδημιολογικά ζητήματα, ακόμα και συγκριτικά με επιστήμονες.

Συμφωνα με τον Guardian, ο 70χρονος έχει διαδώσει στο παρελθόν αβάσιμους ισχυρισμούς ότι τα εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό στα παιδιά, έχει προωθήσει τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο HIV δεν προκαλεί AIDS και έχει συσχετίσει, χωρίς αποδείξεις, ορισμένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα με την αύξηση των βίαιων περιστατικών με πυροβολισμούς σε σχολεία. Επιπλέον, έχει συνδέσει τη χρήση ενός συγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου με την αύξηση των ατόμων που δηλώνουν τρανς.

Μελέτη του 2019 αποκάλυψε ότι ο οργανισμός του οποίου είναι επικεφαλής ο Κένεντι συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους χρηματοδότες διαφημίσεων κατά των εμβολίων στο Facebook. Το 2021, το Κέντρο για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους στο Διαδίκτυο τον κατονόμασε ως έναν από τους 12 κορυφαίους φορείς παραπληροφόρησης για το εμβόλιο της Covid-19.

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, το Children’s Health Defense, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά των εμβολίων της οποίας ηγείτο μέχρι την έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας, προώθησε παραπλανητικές πληροφορίες για τα εμβόλια στην Αμερικανική Σαμόα πριν από ένα φονικό ξέσπασμα ιλαράς το 2019.

Ο διορισμός του επικεφαλής του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ απαιτεί την έγκριση της Γερουσίας. Εάν τελικά ο Κένεντι λάβει το πράσινο φως και αναλάβει καθήκοντα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα εμβόλια θα αποτελέσουν το πρώτο ζήτημα στην ατζέντα του.

Ο δρ Μάικλ Όστερχολμ, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής για Μολυσματικές Ασθένειες στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, δήλωσε ότι, ακόμη και αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές του Δημοσίου, μια αρνητική στάση απέναντι στα εμβόλια από τις επίσημες αρχές μπορεί να αποθαρρύνει όσους θα εμβολιάζονταν σε διαφορετική περίπτωση. «Αν φτάσουν εκεί τα πράγματα, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί τόσο άσχημα όσο αν δεν υπήρχαν καθόλου εμβόλια».

Οι πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας αρνητικής στάσης είναι αρκετά σοβαρές. Πρόσφατα, το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανέφερε ότι λιγότερο από το 1/6 των εργαζομένων στον τομέα της υγείας είχαν λάβει επικαιροποιημένη δόση εμβολίου Covid-19 για την περίοδο 2023-24, ενώ κάτω από τους μισούς είχαν εμβολιαστεί κατά της γρίπης. Οι παιδικοί εμβολιασμοί έχουν επίσης μειωθεί μετά την πανδημία, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην παραπληροφόρηση και τις αμφιβολίες που προκαλεί αυτή στους γονείς.

«Ξεχνάμε πώς ήταν η χώρα πριν από 50 χρόνια — πόσα παιδιά πέθαιναν κάθε χρόνο από πολιομυελίτιδα, κοκκύτη, ιλαρά», τονίζε ο Όστερχολμ. «Θα δούμε την επανεμφάνιση ασθενειών που έχουν ελεγχθεί εδώ και δεκαετίες».

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει επίσης προτείνει την αφαίρεση του φθορίου από το πόσιμο νερό, αν και τα επίπεδα φθορίου ρυθμίζονται από τις τοπικές και πολιτειακές κυβερνήσεις. Robert F. Kennedy Jr.: “For many years, I was saying not one of the 72 vaccines mandated for children has ever been safety tested in pre-licensing placebo-controlled trials, not one. Tony Fauci was saying he's lying. In 2016, President Trump appointed me to run a vaccine safety… pic.twitter.com/5WZRTleKJA — Camus (@newstart_2024) November 14, 2024 nn”}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.Twitter” data-area=”Default”> Robert F. Kennedy Jr.: “For many years, I was saying not one of the 72 vaccines mandated for children has ever been safety tested in pre-licensing placebo-controlled trials, not one. Tony Fauci was saying he’s lying. In 2016, President Trump appointed me to run a vaccine safety… pic.twitter.com/5WZRTleKJA — Camus (@newstart_2024) November 14, 2024

Έχει ταχθεί κατά των επεξεργασμένων τροφών και της χρήσης ζιζανιοκτόνων όπως το Roundup και έχει ασκήσει έντονη κριτική στις μεγάλες εμπορικές φάρμες και στις μονάδες εκτροφής ζώων που κυριαρχούν στη βιομηχανία.

Ο 70χρονος θέλει να βάλει τέλος στο φαινόμενο των συχνών προσλήψεων στον συγκεκριμένο κλάδο υπαλλήλων που έχουν εργασιακή εμπειρία σε φαρμακευτικές εταιρείες ή έχουν φύγει από δημόσιες υπηρεσίες.

Σκοπεύει επίσης να απολύσει 600 υπαλλήλους από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, τον βασικό φορέα της αμερικανικής κυβέρνησης που επιβλέπει την έρευνα για τα εμβόλια, και να τους αντικαταστήσει με 600 νέους εργαζόμενους.

Τέλσι Γκάμπαρντ: Η εκλεκτή του Τραμπ για επικεφαλής των μυστικών πληροφοριών είχε πει τον Ερντογάν δικτάτορα

Η γυναίκα που από τους Δημοκρατικούς και την κούρσα για το χρίσμα το 2020 πέρασε στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων και έγινε ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία, θα αναλάβει από τις 20 Ιανουαρίου και την ορκωμοσία του 47ου Προέδρου τα ινία όλων των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.

Η επιλογή Γκάμπαρντ είναι «κακά μαντάτα» για την Τουρκία καθώς η νέα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Ταγίπ Ερντογάν και τις πρακτικές του. Η επιλογή του Τραμπ έρχεται παράλληλα με αυτή του Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος επίσης έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Η Γκάμπαρντ έχει ανοιχτά χαρακτηρίσει τον Ταγίπ Ερντογάν «δικτάτορα» και έχει σκιαγραφήσει με τα πλέον μελανά χρώματα τις πρακτικές της Τουρκίας σε όλα τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα.

Η Γκάμπαρντ δεν δίστασε μάλιστα να δημοσιοποιήσει και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό αναφορικά με τις θέσεις και τις σκέψεις της για τον Τούρκο Πρόεδρο, πριν από μία τετραετία. Η νέα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επίσης ανοιχτά εκφραστεί και για την θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ τονίζοντας σε αρκετές – διαφορετικές χρονικά – στιγμές πως με την στάση της η Άγκυρα δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην Βορειοατλαντική συμμαχία.





Η Γκάμπαρντ δεν έχει κρύψει επίσης και την συμπάθειά της για την Ελλάδα. Το 2017 βρέθηκε στην χώρα μας και συγκεκριμένα σε κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και κατά την επιστροφή της στις ΗΠΑ έγινε μέλος της Ελληνικής πολιτικής κοινότητας στη Νότια Καλιφόρνια. Έλαβε μάλιστα την διάκριση του «βραβείου Περικλής» και ο Μάικ Δουκάκης την είχε χαρακτηρίσει ένα υπερκομματικό στέλεχος με ξεχωριστές ικανότητες ειδικά στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Στην ομιλία της τότε η Γκάμπαρντ είχε επιμείνει πως η Ελληνοαμερικανική κοινότητα θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες προώθησης των Ελληνικών θέσεων στις ΗΠΑ.

Δείτε την ομιλία της

Η Τέλσι Γκάμπαρντ γνωρίζει πολύ καλά τα πεπραγμένα στα σώματα ασφαλείας καθώς η ίδια έσπευσε εθελοντικά να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λίγο μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου και έχει επί μακρόν υπηρετήσει και διακριθεί από διάφορες θέσεις στο στράτευμα. Δυναμική και παθιασμένη με την πολιτική εκπροσώπησε με το «μπλε» στρατόπεδο την Χαβάϊ στη Βουλή επί 6 χρόνια πριν αποφασίσει να κάνει το καθοριστικό βήμα που την φέρνει σε μία κομβική θέση για τα συμφέροντα και κυρίως την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η επιλογή της Τέλσι Γκάμπαρντ για την κορυφαία θέση στον χώρο των μυστικών υπηρεσιών εκτός από το γεγονός πως φέρνει υπό τον έλεγχό της και τις 18 αμερικανικές υπηρεσίες δίνει στίγμα και για την εξωτερική πολιτική καθώς οι ΗΠΑ δραστηριοποιούνται και κινούνται διαχρονικά ως υπερδύναμη και σε αυτόν τον τομέα. Γραφεία των μυστικών υπηρεσιών της χώρας βρίσκονται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο και η Γκάμπαρντ θα έχει όχι απλά την υψηλή επιστασία αλλά τον απόλυτο έλεγχο.

Η Γκάμπαρντ εκτός από τον ρόλο της Γενικής Διευθύντριας Πληροφοριών των ΗΠΑ είναι εξόχως κομβική και για την εξωτερική πολιτική της χώρας καθώς μέσα από άκρως απόρρητες πληροφορίες καθορίζονται οι κινήσεις και οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ματ Γκέιτς: Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ είχε κατηγορηθεί για σεξ με ανήλικες



Έκπληξη προκάλεσε στους Αμερικανούς η επιλογή του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον βουλευτή της Φλόριντα Ματ Γκέιτς που θα αναλάβει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης.

Κι αυτό γιατί πριν από τρία χρόνια, το CNN είχε βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του Αμερικανού πολιτικού. Το αμερικανικό δίκτυο είχε στοιχεία που ενοχοποιούσαν τον 42χρονο Γκέιτς ότι υπερηφανευόταν δεξιά κι αριστερά για «σεξ με ανήλικες».

«Είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι ο βουλευτής Ματ Γκέιτς, από τη Φλόριντα, ορίζεται ως υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών» έγραψε χθες ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Ο Ματ είναι ένας βαθιά ταλαντούχος δικηγόρος, εκπαιδευμένος στο William & Mary College of Law, ο οποίος έχει διακριθεί στο Κογκρέσο μέσω της προσπάθειάς του για την επίτευξη της αναγκαίας μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης», συνέχισε.

Ωστόσο, από το 2021 ο Γκέιτς βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αμερικανικής Δικαιοσύνης, καθώς υπήρξαν καταγγελίες εναντίον του Ρεπουμπλικανού βουλευτή ότι πλήρωνε αδρά γυναίκες, αλλά και ανήλικα κορίτσια, για να κοιμούνται μαζί του.

Κι όλα αυτά ενώ ήταν αρραβωνιασμένος από τον Δεκέμβριο του 2020 με την αγαπημένη του, Κίντζερ Λάκι, την αδερφή του ιδρυτή της Oculus VR και μεγάλου Ρεπουμπλικανού δωρητή Πάλμερ Λάκι.

Ο Γκέιτς και η Λάκι παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2021. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Γκέιτς είχε ανακοινώσει ότι υιοθέτησε ένα αγόρι από την Κούβα.

Το CNN είχε αποκαλύψει ότι ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής πλήρωνε για να κοιμάται με ανήλικες, επικαλούμενο καταγγελίες. Στο μεταξύ, παλαιότερο δημοσίευμα των New York Times τον ενοχοποιούσε ότι ήταν μπλεγμένος σε κύκλωμα πορνείας. Σύμφωνα με το CNN, ο βουλευτής έδειχνε στο Κογκρέσο φωτογραφίες και βίντεο γυμνών γυναικών με τις οποίες είχε κοιμηθεί και υπερηφανευόταν στους συναδέλφους του για τον ανδρισμό του.

Ο ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ έχει ήδη χτίσει τη φήμη του «γυναικοκατακτητή» στο Κογκρέσο. Πηγές του CNN ανέφεραν ότι ο Γκέιτς καυχιόταν ανέκαθεν για τις σεξουαλικές του επιδόσεις με αιθέριες υπάρξεις. Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο, μία γυμνή γυναίκα φαίνεται να κάνει χούλα χουπ, σύμφωνα με μια πηγή ενώ εκείνος «ένιωθε υπερηφάνεια». Ο Γκέιτς φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με 17χρονη, την οποία πλήρωνε για να του κάνει παρέα και να τον συνοδεύει στα ταξίδια του.





Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Γκέιτς ζητούσε από τις γυναίκες να του βρουν κι άλλες που να ενδιαφέρονται να κάνουν σεξ μαζί του και με τους φίλους του.

«Ο Ματ Γκέιτς δεν έχει πληρώσει ποτέ για σεξ», είχε δηλώσει ο δικηγόρος του, προσθέτοντας ότι «αρνείται κατηγορηματικά όλους τους αηδιαστικούς ισχυρισμούς».

Εάν είχε αποδειχθεί ότι ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής πλήρωνε ανήλικες κοπέλες με αντάλλαγμα το σεξ, γεύματα σε πολυτελή ξενοδοχεία και ναρκωτικά, τότε θα κινδύνευε με φυλάκιση έως και δέκα ετών.

Από το 2023, η υπόθεσή του βρισκόταν υπό έρευνα από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Οι επικριτές διερωτώνται για τους λόγους που η αρμόδια επιτροπή έκλεισε διακριτικά την υπόθεση.

Πιτ Χέγκσεθ: O υπουργός Άμυνας που έχει τατουάζ με Σύμβολα Σταυροφόρων και… ελληνικά γράμματα

Η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ από τον Ντόναλντ Τραμπ για το πόστο του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες αποφάσεις του εκλεγμένου πρόεδρου των ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα.

«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής θα προειδοποιηθούν και οι ένοπλες δυνάμεις μας θα ανακτήσουν ξανά το μεγαλείο τους» δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνοντας το όνομα του Χέγκσεθ την περασμένη Τετάρτη, με πολλούς αναλυτές να αναρωτιούνται εάν ο βετεράνος του στρατού και νυν παρουσιαστής του Fox διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία για αυτό το κρίσιμο πόστο.

Ο άλλοτε ταγματάρχης του Πεζικού στην Εθνοφρουρά, παρασημοφορημένος για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ, είναι αρκετά νεαρός στην ηλικία (μόλις 44 ετών), ενώ εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι διαθέτει αρκετά έντονα τατουάζ στο σώμα του, μια εικόνα όχι και τόσο συνηθισμένη για Αμερικανό υπουργό. Τα συγκεκριμένα τατουάζ, σύμφωνα με τη New York Post, διαθέτουν ως επί το πλείστον θρησκευτικό και πατριωτικό συμβολισμό, και έχουν ήδη προκαλέσει αντιπαραθέσεις.

Σε συνέντευξή του, ο παρουσιαστής του Fox and Friends έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι ξεκίνησε να κάνει τατουάζ μετά τα 30 εξαιτίας των συστάσεων του πατέρα του να τα αποφύγει. Πλέον ο Χέγκσεθ έχει περισσότερα από δώδεκα tattoo, κυρίως στο δεξί του χέρι και το στήθος του.

Το πιο γνωστό τατουάζ του Χέγκσεθ είναι ο μεγάλος Σταυρός της Ιερουσαλήμ, που κοσμεί το στήθος του. Το σύμβολο, που περιλαμβάνει έναν μεγάλο σταυρό και τέσσερις μικρότερους γύρω του, χρονολογείται από τις Σταυροφορίες, όμως πλέον το συνδέουν πολλοί και με ομάδες λευκών εθνικιστών.

Το 2021, το τατουάζ αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ, όταν οι διαταγές του τότε εθνοφρουρού Χέγκσεθ να παραστεί ως φρουρός στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ανακλήθηκαν ξαφνικά.

Ο Χέγκσεθ έχει στο μπράτσο του γραμμένη τη φράση «Deus Vult», η οποία σημαίνει «ο Θεός θέλει» στα λατινικά. Ήταν η κραυγή του λαού στο άκουσμα της λήψης της απόφασης για την πραγματοποίηση της Α΄ Σταυροφορίας και κατόπιν σύνθημα των σταυροφόρων στη μάχη.

Η φράση αυτή, με την οποία ο Χέγκσεθ ολοκληρώνει και το βιβλίο του «American Crusade», υιοθετήθηκε τον 21ο αιώνα από ομάδες ακροδεξιών εθνικιστών, σύμφωνα με τη New York Post.

Ένας σταυρός με σπαθί, εμπνευσμένος από τη φράση «Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν» από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (10:34) κοσμεί το χέρι του 44χρονου. Πρόκειται για το πρώτο τατουάζ που έκανε ο Χέγκεθ στις διακοπές με την οικογένειά του.

Στο επάνω μέρος του χεριού του ο Χέγκσεθ έχει ένα τατουάζ με τα ελληνικά γράμματα Χι και Ρο, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον Χριστό και χρησιμοποιούνταν ευρέως στον πρώιμο χριστιανισμό.

Ο 44χρονος βετεράνος διαθέτει και πολλά πατριωτικά τατουάζ, όπως η φράση «We the People» που κοσμεί το χέρι του και προέρχεται από το προίμιο του Αμερικανικού Συντάγματος. Η φράση αυτή πλαισιώνεται από το έτος «1775», γραμμένο με ρωμαϊκούς αριθμούς, που συμβολίζει το ξεκίνημα της Αμερικανικής Επανάστασης. Συγκεκριμένα ήταν η χρονιά που η Τζόρτζια ενώθηκε με τις άλλες 12 αποικίες για να υποστηρίξουν τον πόλεμο της ανεξαρτησίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα τατουάζ του είναι το έμβλημα του 187ου Συντάγματος Πεζικού, στο οποίο υπηρετούσε, με το λατινικό ρητό «Ne Desit Virtus» που τονίζει τη σημασία της αρετής στην στρατιωτική ψυχή.

Τομ Χόμαν: Ποιος είναι ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ που θέλει να χωρίζονται οι μετανάστες από τα παιδιά τους

Ο Τομ Χόμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ από το 2017 έως το 2018, θα αναλάβει το ρόλο του «τσάρου των συνόρων», ανακοίνωσε ο Τραμπ αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι βοηθοί του Τραμπ είπαν ότι ο Χόμαν θα έχει σαρωτική επίβλεψη των μεταναστευτικών πολιτικών που εμψύχωσαν τους ψηφοφόρους και βοήθησαν να ωθήσει τον Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο. Ο ρόλος του δεν θα απαιτούσε επιβεβαίωση από τη Γερουσία.

Ως αναπληρωτής διευθυντής της ICE, ο Χόμαν ακύρωσε μια πολιτική της κυβέρνησης Ομπάμα – που αργότερα εγκρίθηκε ξανά από την κυβέρνηση Μπάιντεν – που οδήγησε τους αξιωματικούς να επικεντρωθούν στη σύλληψη μεταναστών που διαμένουν στη χώρα παράνομα με σοβαρό ποινικό ιστορικό. Υπό τηνηγεσία του η ICE ενίσχυσε τις επιδρομές σε εργοστάσια συσκευασίας κρέατος και σε άλλα μέρη όπου ήταν γνωστό ότι συγκεντρώνονταν ισπανόφωνοι μετανάστες.

Ο Χόμαν υποστήριξε για πρώτη φορά την ιδέα του διαχωρισμού των οικογενειών μεταναστών ως αποτρεπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, όταν το 2014 ένα κύμα οικογενειών από την Κεντρική Αμερική άρχισε να διασχίζει παράνομα τα σύνορα. Η ιδέα απορρίφθηκε χωρίς περιστροφή, αλλά ο Χόμαν την αναβίωσε όταν ο Τραμπ έγινε πρόεδρος και ένα πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 προτού επεκταθεί σε όλα τα σύνορα. Αν και το πρακτορείο του Χόμαν δεν έπαιξε άμεσο ρόλο στο διαχωρισμό των οικογενειών, ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πολιτικής, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, σύμφωνα με άτομα που συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Χόμαν δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ ήταν πρόερος όταν κατέφτασε το μεγαλύτερο κύμα μεταναστών αιτούντων ασύλου στα νότια σύνορα μέχρι σήμερα. Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να το περιορίσει, κατέρριψε με επιτυχία τις παράνομες διελεύσεις κατά περίπου 75% με την εφαρμογή μιας πολιτικής γνωστής ως Remain in Mexico.

Ο Τραμπ επιλέγει δύο δικηγόρους του για τις θέσεις του γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ και του αναπληρωτή

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Τζον Σάουερ για τη θέση του γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ.

«Ο Τζον είναι ένας βαθιά καταρτισμένος, δικηγόρος εφετών, ο οποίος ήταν βοηθός του δικαστή Αντονίν Σκαλία στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι για έξι χρόνια και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην άσκηση της δικηγορίας ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων εφετείων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Ο γενικός εισαγγελέας επιβλέπει και υποστηρίζει τις υποθέσεις της κυβέρνησης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Σάουερ υποστήριξε με επιτυχία την υπόθεση ασυλίας του Τραμπ ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι δικαστές έκριναν τελικά ότι ο Τραμπ δικαιούται ασυλία από την ποινική δίωξη για τις επίσημες ενέργειες που έκανε ως πρόεδρος.

Βοηθός του Σάουερ θα είναι ο δικηγός του Τραμπ, Τοντ Μπλανς. Πρόκειται για τον νούμερο δύο δικηγόρο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, έναν δικηγόρο που εκπροσώπησε τον Ρεπουπλικάνο μεγιστάνα και εκλεγμένο πρόεδρο σε αρκετές ποινικές υποθέσεις.

Μόλις διοριστεί επίσημα ως αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, ο Μπλανς θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του υπουργείου, ενώ παράλληλα συμβουλεύει τον γενικό εισαγγελέα για τις πολιτικές προτεραιότητες και άλλα ζητήματα.

Ο Μπλανς διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις ομάδες υπεράσπισης του Τραμπ, τόσο στην υπόθεση της πληρωμή χρημάτων απόκρυψης το 2016 από τον τότε δικηγόρο του στην Στόρμι Ντάνιελς, η οποία κατέληξε σε καταδίκη νωρίτερα φέτος, όσο και στην ομοσπονδιακή δίωξη για τα απόρρητα έγγραφα, η οποία απορρίφθηκε από δικαστή αυτό το καλοκαίρι. Ο Μπλανς συμμετείχε επίσης στην ομοσπονδιακή υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου.



Η «παγερή κυρία» που είναι προσωπάρχης του Τραμπ και αναλαμβάνει προσωπάρχης

Πρόσωπο-καταλύτης στην καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ. Εμπειρη, αυστηρή, με επαγγελματισμό και με δύναμη, που «γίνεται περισσότερο αισθητή, παρά ορατή». Η Σούζι Γουάιλς αποτελεί το πρώτο πρόσωπο της νέας εποχής Τραμπ που ανακοινώθηκε από τον νικητή των εκλογών, καθώς της ανατίθεται το αξίωμα της προσωπάρχη (γενικής διευθύντριας) του Λευκού Οίκου και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το κρίσιμο και νευραλγικό χαρτοφυλάκιο.

Η θέση του προσωπάρχη είθισται να είναι από τις πρώτες που ανακοινώνονται μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, τονίζει ο Guardian. Μόλις, λοιπόν, ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του η Γουάιλς θα αναλάβει τον συντονισμό του Λευκού Οίκου, θα διαδραματίζει κεντρικό συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στον νέο πρόεδρο και θα διαχειρίζεται καθημερινές υποθέσεις.

Η Γουάιλς, 67 ετών σήμερα, έχει μακρά διαδρομή εδώ και δεκαετίες και θεωρείται βετεράνος της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα της στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Υόρκης Τζακ Κεμπ στην Ουάσιγκτον, τη δεκαετία του 1970, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στην προεκλογική καμπάνια του Ρόναλντ Ρέιγκαν αλλά και στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στη Φλόριντα, όπου εργάστηκε ως σύμβουλος δύο δημάρχων του Τζάκσονβιλ, ενώ κατόπιν συνεργάστηκε με τη βουλευτή Τίλι Φάουλερ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε εκείνη και στη νικητήρια ομιλία του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Στη Σούζι αρέσει να μένει κάπως στο παρασκήνιο, επιτρέψτε μου να σας πω», είπε αποκαλύπτοντας το παρατσούκλι της: «Ice Maiden» (δηλ. «η παγερή κυρία»).

Στη Γουάιλς, η οποία αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά ως μετριοπαθής, έχει επίσης πιστωθεί –από συμμάχους και αντιπάλους του Τραμπ– το γεγονός ότι διατηρεί καλές σχέσεις με δημοσιογράφους και ότι κατέχει πλούσιες γνώσεις σχετικά με όλες τις πτυχές της διεξαγωγής μιας προεκλογικής καμπάνιας.

Τζον Ράτκλιφ: Ο νέος επικεφαλής της CIA

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Τζον Ράτκλιφ —πρώην βουλευτή, πρώην εισαγγελικό λειτουργό και για μερικούς μήνες συντονιστή («διευθυντή», DNI) των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών— νέο διευθυντή της CIA.

«Θα είναι ατρόμητος υπερασπιστής των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των Αμερικανών», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 20ή Ιανουαρίου 2025, μέσω Truth Social.

Ο κ. Ράτκλιφ ανέλαβε DNI τον Μάιο του 2020, οκτώ μήνες πριν από το πέρας της πρώτης θητείας του κ. Τραμπ (2017-2021).

Ο Τεξανός, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρώην εισαγγελέας, κατηγορήθηκε από Δημοκρατικούς και πρώην στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών πως αποχαρακτήρισε απόρρητες πληροφορίες προκειμένου ο κ. Τραμπ και Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αντιπάλων τους, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι υπηρεσίες του κ. Ράτκλιφ το είχαν διαψεύσει. Μέσα ενημέρωσης είχαν σημειώσει εξάλλου πως ο Τζον Ράτκλιφ μάλλον παραφουσκώνει την υποτιθέμενη εμπειρία του στον λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας την εποχή που ήταν εισαγγελικός λειτουργός στο Τέξας.

Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που θα αναλάβει ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Καθαρά μηνύματα για τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και την αντιμετώπιση της Κίνας στέλνουν η επιλογή του Μακ Γουόλτς για τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και η σχεδόν βέβαιη επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Και οι δύο είναι ισχυροί παράγοντες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που θεωρούνται «γεράκια» σε ό,τι αφορά την Κίνα, ενώ η τοποθέτησή τους θα είναι ένα μικρό καθησυχαστικό μήνυμα προς τους συμμάχους, καθώς στις δύο αυτές κορυφαίες θέσεις δεν έγινε μια «αντισυμβατική» επιλογή προσώπων, που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη συνεννόηση με τους συμμάχους. Έχει ενδιαφέρον ότι και οι δύο έχουν ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας, αν και τις τελευταίες εβδομάδες οι δηλώσεις τους ήταν αρκετά πιο ήπιες λόγω της θέσης του Ντόναλντ Τραμπ για άμεσο τερματισμό του πολέμου.

Trump selecting Marco Rubio as the Secretary of State isn’t a very bright news for Ankara: • He maintains regular contacts with Gulenists, including Enes Kanter

• Severely opposed 2019 Turkish incursion in Syria and Trump’s withdrawal decision

• Critical of Maduro -… pic.twitter.com/WSIvb30Y2f — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 12, 2024

Αυτός που θα πρέπει να ανησυχεί είναι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Μακ Γουόλτς, βετεράνος του Αφγανιστάν, έχει ταχθεί πολλές φορές υπέρ της υποστήριξης των Κούρδων της Βόρειας Συρίας, και αν αυτό γίνει επίσημη πολιτική, θα οδηγήσει σε σοβαρή αντιπαράθεση με την Τουρκία, που ελπίζει να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» για επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων, τους οποίους θεωρεί συμμάχους του PKK. Ο νέος Σύμβουλος Ασφαλείας των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι όχι μόνο πρέπει οι ΗΠΑ να υποστηρίζουν τους Κούρδους του YPG, αλλά και να τους παρέχουν ειδική βιζα για να επισκέπτονται τις ΗΠΑ σε αναγνώριση της συμβολής τους στην καταπολέμηση του ISIS. Επίσης, ο Γουόλτς έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην Τουρκία για τις σχέσεις της με τη Χαμάς.

Mike Waltz being the national security advisor may also complicate things for Turkey. He even proposed a special visa program to bring YPG/PKK members to the US to thank them for their anti-ISIS fight Targeted Turkey for Hamas presence pic.twitter.com/6a2dAgpDjC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 12, 2024

Στις 11 Οκτωβριου2019 ο Μαικλ Γουολτς επικεφαλής 30 ρεπουμπλικάνων βουλευτών συμμετείχε σε νομοσχέδιο που ειχε την στήριξη και Δημοκρατικών γερουσιαστών για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία ως απάντηση στη στρατιωτική επίθεση της Άγκυρας κατά των κουρδικών δυνάμεων που συμμαχούν με τις ΗΠΑ στη Βόρεια Συρία.

Ο Γουόλτς ήταν επικριτικός για την απόφαση να εγκαταλειφθούν οι Κούρδοι σύμμαχοι των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του SDF χωρίς τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην αποστολή τους για την καταπολέμηση του ISIS.

«Προς τους Κούρδους συμμάχους μας: Μείνετε δυνατοί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτή την επίθεση από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η απόφαση να αποσύρουμε τις εξειδικευμένες δυνάμεις μας στη βορειοανατολική Συρία αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια», είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά ο νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η είδηση για τον πιθανό διορισμό του Μάρκο Ρούμπιο στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών έπεσε σαν κεραυνός στην Άγκυρα. Ο Ρούμπιο, πολιτικός με ισχυρή προσωπικότητα, διατηρεί εδώ και χρόνια σχέσεις με Γκιουλενιστές και είχε υποστηρίξει τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ στη διαμάχη του με τον Ερντογάν. Το 2019 είχε ταχθεί ενάντια στην τουρκική εισβολή στη Συρία και ενάντια στην αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις κουρδικές περιοχές. Έχει ασκήσει έντονη κριτική στις σχέσεις του Ερντογάν με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Μαδούρο, και συχνά δηλώνει πως θεωρεί την Τουρκία αυταρχικό κράτος, συγκρίνοντάς την με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Ο Μάρκο Ρουμπιο το 2021 είχε υπογράψει κοινή επιστολή με αλλα μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας με την οποία ζητούσαν από την κυβέρνηση Μπαιντεν να ασκήσει πιέσεις για τις μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια,το 2020 είχε εκφράσει την έντονη αντίθεση του στην απόφαση του Ερντογαν για την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί,ενώ είχε πρωτοστατήσει μαζί με τον Μενεντεζ στην νομοθεσία για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο.

Επιπλέον, ο Ρούμπιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γνώση για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν ο Ρεπουμπλικανός που, μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, συνυπέγραψαν τη νομοθεσία EAST MED ACT το 2019, μια διακομματική πρωτοβουλία που αποτελεί τη βάση της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος κατέχουν κεντρικό ρόλο ως πυλώνες σταθερότητας που διασφαλίζουν την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος γύρος κακοκαιρίας με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Προειδοποίηση Μαρουσάκη και για την Αττική

Βίντεο: Με Σταλόνε και Μασκ ανακοίνωσε ο Τραμπ τις επιλογές του για την κυβέρνηση – Δείτε τη λίστα

H Σοφία Βεργκάρα θυμάται τον καιρό που ήταν μοντέλο στο Λος Άντζελες