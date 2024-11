Βορίδης στον ΣΚΑΪ: «Δεν κινδυνεύει η κυβερνητική σταθερότητα μετά τη διαγραφή Σαμαρά – Απαιτούνται συνθετικά χαρακτηριστικά για ΠτΔ»

Your browser does not support the audio element.

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι ικανοποιεί ταυτόχρονα και τον κεντρώο και τον δεξιό ψηφοφόρο», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας