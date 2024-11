Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: «Στενοχωρήθηκα πολύ για τον Σαμαρά, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά – Αδικεί πολύ τον εαυτό του»

Your browser does not support the audio element.

«Δεν γίνεται να φωτογραφίζεις ως μειοδότη τον Γιώργο Γεραπετρίτη – Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική διπλωματία η φωτογραφία Ερντογάν-Χριστοδουλίδη»