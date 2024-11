Κυβερνητικές πηγές για διαγραφή Α. Σαμαρά: Η συζήτηση έκλεισε – Δεν υπάρχει πρόβλημα στην ΚΟ

«Η συζήτηση έκλεισε. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Προχωράμε μπροστά», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά