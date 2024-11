Bluesky: Η νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θέλει να γίνει Twitter στη θέση του Twitter και «αγκαλιάζει» τους... απογοητευμένους χρήστες του Χ

«Διέξοδο» σε μία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αναζητούν ολοένα και περισσότεροι… δυσαρεστημένοι χρήστες του Twitter -ή Χ, αν προτιμάτε- σε όλο τον κόσμο. Το Bluesky -περί ου ο λόγος- αριθμεί πλέον περί τους 19 εκατ. χρήστες και διερύνεται με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς περίπου 1.000.000 λογαριασμοί προστίθενται στο μέσο καθημερινά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες και τη δυναμική του.

Καθώς φαίνεται, μέχρι τώρα το προτιμούν κυρίως… απογοητευμένοι χρήστες του Χ, που βλέπουν την πλατφόρμα που αγάπησαν να μετατρέπεται σε πεδίο προπαγάνδας του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της, Έλον Μασκ, υπέρ του νέου Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να προωθούνται αλλαγές που ουδόλως τους αφήνουν ικανοποιημένους -όπως π.χ. το να βλέπει κανείς ακόμα και τους λογαριασμούς που έχει μπλοκάρει. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι χρονικό «ορόσημο» για τις ανοδικές τάσεις της νέας πλατφόρμας αποτέλεσε η νίκη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Άλλοι πάλι, όπως η βρετανική εφημερίδα «The Guardian», αποχωρούν από το Χ, καταγγέλλοντάς το ως «τοξικό».

Με τι… μοιάζει και ποιοι το διοικούν

Στο… μάτι, η πρώτη αίσθηση για το Bluesky είναι ότι μοιάζει πολύ στο παλιό Twitter -σημερινό Χ. Και δεν θα μπορούσε, ενδεχομένως, να γίνει διαφορετικά, καθώς ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το Bluesky είναι ο πρώην «εγκέφαλος» πίσω από το Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Ο ίδιος μάλιστα είχε πει παλαιότερα πως ήθελε το Bluesky να είναι μια «αποκεντρωμένη» έκδοση του Twitter, που δεν θ’ ανήκει σε κανένα άτομο ή οντότητα -ωστόσο ο Ντόρσεϊ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του Bluesky, ήδη από τον Μάιο του 2024. Τώρα διοικείται και ανήκει κατά κύριο λόγο στη διευθύνουσα σύμβουλο Τζέι Γκρέιμπερ, ως αμερικανική εταιρεία κοινής ωφέλειας. Η ίδια λέει ότι η πλατφόρμα κερδίζει περί τους 10.000 νέους χρήστες κάθε 10-15 λεπτά. “The state of most social platforms right now is that users are locked in and developers are locked out. We want to build something that makes sure users have the freedom to move and developers have the freedom to build.” — Jay Graber, CEOhttps://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/8aF5l9AVtv — bluesky (@bluesky) November 17, 2024 nn”}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.Twitter” data-area=”Default”>

Μία μπάρα στα αριστερά της σελίδας δείχνει όλα όσα θα περίμενε κανείς -αναζήτηση, ειδοποιήσεις, αρχική σελίδα κ.ά. Όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν, να αναδημοσιεύουν και να κάνουν «like» στις αναρτήσεις που ξεχωρίζουν. Η κύρια διαφορά είναι ότι το Bluesky είναι… αποκεντρωμένο -ένας περίπλοκος όρος, που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να φιλοξενήσουν τα δεδομένα τους σε διακομιστές άλλους, από αυτούς που ανήκουν στην εταιρεία.

Αντί να περιορίζονται, στην πράξη, σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό με το όνομα Bluesky, οι άνθρωποι μπορούν (αν θέλουν) να εγγραφούν, χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό που ήδη τους ανήκει -μια δυνατότητα, ωστόσο, την οποία οι περισσότεροι δεν επιλέγουν, με αποτέλεσμα κάθε νέος χρήστης να έχει ένα «.bsky.social» στο τέλος του ονόματος που επιλέγει.

Η τεχνολογία ΑΤ Protocol

Το Bluesky βασίζεται στο AT Protocol, μία τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλοι, για να δημιουργήσουν τα δικά τους project κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθεση με το Facebook ή το Twitter, τα κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στο ίδιο ανοιχτό πρωτόκολλο μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες του Bluesky μπορούν να αλληλεπιδρούν με χρήστες σε άλλα δίκτυα, που βασίζονται επίσης στο AT Protocol. Έτσι, εάν ένας χρήστης του Bluesky θέλει να φύγει σε άλλο δίκτυο που χρησιμοποιεί το AT Protocol, μπορεί να πάρει μαζί του, τους ακόλουθούς του, αναρτήσεις και άλλα δεδομένα.

Το Bluesky υπάρχει από το 2019, αλλά μέχρι και πριν από λίγους μήνες λειτουργούσε μόνο με «προσκλήσεις», Αυτό επέτρεψε στους προγραμματιστές να ασχοληθούν με όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, προτού «υποδεχτούν» ένα πιο ευρύ κοινό. Τίποτα όμως δεν τους είχε προετοιμάσει για την «πλημμύρα» από νέους χρήστες μέσα στον φετινό Νοέμβριο -κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν καθημερινά προβλήματα με διακοπές λειτουργίας.