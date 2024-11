Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Τι αναφέρει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ι. Μπούγας

«Την αναβολή που δίνεται στον δράστη για την απολογία του την αυξάνουμε σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας από 3 σε 5 μέρες, όπου αυτός θα κρατείται»