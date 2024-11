ΕΚΤ:-Εύθραυστη-η-οικονομική-ανάκαμψη-στην-Ευρωζώνη

Η ΕΚΤ κάνει λόγο για ασταθές περιβάλλον, με φόντο τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για τις προοπτικές του παγκόσμιου εμπορίου.

Προειδοποιεί, δε, πως οι υψηλές αποτιμήσεις, σε συνδυασμό με τους γενικότερους κινδύνους, καθιστούν τις αγορές πιο ευάλωτες σε ξαφνικές διορθώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αδυναμία αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξασθένηση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, εάν επιβεβαιωθεί τελικώς το αρνητικό σενάριο για την ανάπτυξη.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό.

Financial stability vulnerabilities remain elevated in an environment of heightened geopolitical and policy uncertainty and rising global trade tensions, our Financial Stability Review finds.

— European Central Bank (@ecb) November 20, 2024