Απάντηση Αθήνας στον Φιντάν: Κανένα θέμα κυριαρχίας δεν συζητήθηκε – Η Συνθήκη της Λωζάνης δεν επιδέχεται παρερμηνείας

Επίσης, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπήρξε συμφωνία για το πλαίσιο συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.