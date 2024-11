Μαρινάκης: «Τυπικά η αξιωματική αντιπολίτευση άλλαξε σήμερα χρώμα και κόμμα» – Τι είπε για Κώστα Καραμανλή

Your browser does not support the audio element.

«Τακτικές οι συναντήσεις Μητσοτάκη με Δένδια» – Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα σενάρια για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας