Μητσοτάκης από Νάξο: «Το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών θα διευκολύνει να γίνει πράξη η πράσινη μετάβαση»

Στη Νάξο ο πρωθυπουργός σήμερα Πέμπτη γαι την υπογραφή της σύμβασης για τη σύσταση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών