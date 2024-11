Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: «Τα όπλα στον Παγκράτι ήταν καλά διατηρημένα, άρα η αποθήκη όπου βρέθηκαν ήταν επισκέψιμη»

Your browser does not support the audio element.

«Φέτος έχουμε 12.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, διπλάσιες σε σχέση με πέρσι» – Τι είπε για την επόμενη μέρα στη ΝΔ μετά τη διαγραφή Σαμαρά