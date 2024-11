Γεωργιάδης στη Βουλή: «Αραιώσατε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν στεναχωριέμαι, με κόπο θα συγκρατήσω τα δάκρυά μου»

Την παρουσία στην αίθουσα της Ολομέλειας την ώρα της συζήτησης των περίπου 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε δηκτικά ο υπουργός Υγείας