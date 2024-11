Συνάντηση του Στυλιανίδη με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών στην Κωνσταντινούπολη

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη συνεργασία των 2 χωρών στον τομέα της ναυτιλίας, τόσο ως παραδοσιακοί εταίροι, όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού