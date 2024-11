Φαραντούρης στον ΣΚΑΪ: «Δεν έχει προτάσεις ο Φάμελλος – Ο Πολάκης έλεγε ότι είναι ιδανικός πρόεδρος ο Κασσελάκης χωρίς να τον έχει δει ποτέ»

Your browser does not support the audio element.

«Πλεονέκτημα να είμαι και ευρωβουλευτής αν εκλεγώ – Ο Κασσελάκης έκανε 2 μήνες διακοπές, πότε τον χάναμε, πότε τον βρίσκαμε», όπως επεσήμανε