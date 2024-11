Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: «Αν συμβεί κάτι κακό στα ελληνοτουρκικά, θα είναι σαν ναυάγιο σε λιμάνι – Άδικο να τινάξουμε την πορεία της χώρας για κ

Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: «Αν συμβεί κάτι στην κυβερνητική σταθερότητα, θα είναι σαν ναυάγιο σε λιμάνι – Άδικο να τινάξουμε την πορεία της χώρας για κάποια υπερεγώ»

«Τώρα τι θα μας χωρίσει, η υποψία για το τι σκέφτεται ο Γεραπετρίτης; Είναι τραγελαφικό» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών – Τι είπε για Καραμανλή και φορολογία