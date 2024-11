Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Προσπαθούν να μας εμφανίσουν ως λαϊκιστές αυτοί που έχουν καταδικάσει τη χώρα σε φθορά

«Μπορεί και η κα Λινού και οποιοσδήποτε να συμμετέχει στις πολιτικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, αν συμφωνεί πολιτικά μαζί μας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης