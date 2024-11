Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Στις 8:00 το πρωί ανοίγουν οι κάλπες – Στις 19:00 το κλείσιμο – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία – Εγγραφές ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής