Επίθεση Παπανδρέου σε κυβέρνηση και Κ. Καραμανλή: Μπορεί να οδηγήσουν ξανά τη χώρα και τον λαό σε οικονομικές περιπέτειες

Your browser does not support the audio element.

«Οι πρωταγωνιστές εκείνης της τραγωδίας συνεχίζουν να εμφανίζονται αμετανόητοι», τόνισε ο βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός