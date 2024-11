Φιντάν: Θέλουμε το Αιγαίο περιοχή οικονομικής ευημερίας για τις χώρες μας – Εξετάζουμε όλα τα θέματα «πακέτο»

«Αυτήν τη στιγμή, σχεδιάζεται η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας στο πλαίσιο επίσκεψης του Έλληνα πρωθπουργού Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ