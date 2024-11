Μητσοτάκης-:-Προϋπολογισμός-με-κοινωνικό-πρόσημο,-δημοσιονομικά-υπεύθυνος,-σχεδόν-ισοσκελισμένος!

Your browser does not support the audio element.

«Οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, έχουμε 2,5 χρόνια καθαρού πολιτικού χρόνου για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας», είπε ο κ.Μητσοτάκης.