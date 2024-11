Το σχέδιο της Κύπρου για ένταξη στο ΝΑΤΟ – Η ατζέτα που παρουσίασε ο Χριστοδουλίδης στον Μπάιντεν

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το παρουσίασε στον Τζο Μπάιντεν κατά τη συνάντησή τους στις 30 Οκτωβρίου στον Λευκό Οίκο