Γεραπετρίτης για συνάντηση με Φιντάν: Πράγματι διαφωνήσαμε – Θα υπάρξει συνέχιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου

«Διαφωνήσαμε πράγματι. Διαφωνήσαμε χωρίς παραχωρήσεις, χωρίς υποχωρήσεις χωρίς έκπτωση στην κυριαρχία μας», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης