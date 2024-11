Δημοσκόπηση GPO: Πρωτιά ΝΔ – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ – Στο 1,5% το κόμμα Κασσελάκη

Your browser does not support the audio element.

Το 46,3% πιστεύει ότι ήταν δικαιολογημένη η απόφαση διαγραφής του Σαμαρά από τον Μητσοτάκη. Το 47,9% εκτιμά ότι η διαγραφή θα κοστίσει εκλογικά στη ΝΔ.