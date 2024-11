Νίκος Ανδρουλάκης: Κανείς δεν κατάφερε να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το σχέδιο αντικατάστασής του ήταν πολιτικά ρηχό

Η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη στην παρουσίαση του βιβλίου «Πρώτη φορά Αριστερά – Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990»