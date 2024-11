Πειραιώς: Σε-εξέλιξη-ο-11ος-κύκλος-του-project-future 

Με τη συμμετοχή 248 νέων πτυχιούχων από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται το στάδιο των εκπαιδεύσεων του 11ου κύκλου του Project Future της Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration.

Με τη συμμετοχή 248 νέων πτυχιούχων από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται το στάδιο των εκπαιδεύσεων του 11ου κύκλου του Project Future της Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration.

Το πρόγραμμα παρέχει σε νέους και νέες πτυχιούχους τη στήριξη και τις δεξιότητες που χρειάζονται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.

Καλωσορίζοντας τους νέους και νέες του 11ου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Το Project Future αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Πειραιώς που ενδυναμώνει τη θέση των νέων στην αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες δεξιότητες στους καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για ανεύρεση ταλαντούχων στελεχών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Με ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας και του φαινομένου του brain drain, καθώς και στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Project Future αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Πειραιώς να στηρίζει τη νέα γενιά, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο».

Στην έναρξη του πρώτου μέρους της εκπαίδευσης, του 3day soft & business skills training, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι νέοι και νέες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συζήτηση με θέμα «Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας».

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, o Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, o CEO της Natech Banking Solutions Αθανάσιος Ναυρόζογλου, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture Δρ. Κυριάκοc Σαμπατακάκης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EY Γιώργος Παπαδημητρίου.

Η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι, ενώ σωστά η αναφορά σε δεξιότητες και την ανάγκη upskilling και reskilling συνδέεται με πρωτοβουλίες από το κράτος, είναι σημαντικός ο ρόλος των επιχειρήσεων. «Το Project Future είναι φωτεινό παράδειγμα του καταλυτικού ρόλου που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις στο κομμάτι αυτό της αγοράς εργασίας», είπε η υπουργός και συνεχάρη την Τράπεζα για την πρωτοβουλία του προγράμματος.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι το Project Future είναι μια πρωτοβουλία για να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται η ζήτηση και η προσφορά στην αγορά εργασίας. «Η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει τους νέους και νέες να εισέλθουν στην αγορά με τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στην οικονομία και την κοινωνία».

Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας και η έλλειψη της πρώτης ευκαιρίας. «Η Πειραιώς με αυτή την πρωτοβουλία που είναι εξαιρετική, δίνει την ευκαιρία στους νέους και νέες να προχωρήσουν και εμείς σαν κράτος, ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα τον Ιούνιο για 25 χιλιάδες νέους, για 7 μήνες και με επιδότηση 100%, το οποίο είχε επιτυχία και ήδη έχουν καλυφθεί πάνω από 20 χιλιάδες θέσεις, και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τέτοιου είδους δράσεις».

Ο κ. Σαμπατακάκης διατύπωσε την ικανοποίηση της εταιρείας για τη συμμετοχή στο Project Future και τη χαρά των στελεχών που λαμβάνουν μέρος σε κάθε κύκλο. Επισήμανε τη σημασία της ψηφιακής οικονομίας για την αγορά εργασίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε άλλους τομείς όπως η βιοτεχνολογία και η τεχνολογία υλικών που αναπτύσσονται ραγδαία και θα αλλάξουν την καθημερινότητά μας τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι «σήμερα, οι έννοιες της “εργασίας”, του “μισθού” και της “καριέρας” έχουν άλλη βαρύτητα σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Σε ένα περιβάλλον χαρακτηρισμένο από “υπερ-ρευστότητα”, οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία, τη δυνατότητα αλλαγής εργοδοτών, το wellbeing τους, καθώς και την απόκτηση νέων εμπειριών και δεξιοτήτων. Παράλληλα, αναζητούν οργανισμούς που διαθέτουν σαφείς αξίες, αποστολή και όραμα, με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν».

O κ. Ναυρόζογλου σημείωσε ότι «στη Natech, βλέπουμε τους νέους ανθρώπους ως συνεργάτες και όχι απλώς ως εργαζόμενους. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και η δυνατότητα να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που τους εμπνέει και τους παρακινεί, είναι ύψιστης προτεραιότητας για εμάς».

Οι νέες και νέες του 11ου κύκλου που επελέγησαν μεταξύ των 4.522 υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, θα εκπαιδευτούν στη συνέχεια σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες:

1. Business Intelligence & Machine Learning powered by Code.Hub

2. Digital Marketing & e-commerce Young Practitioners powered by EY

3. HR Management powered by AUEB

4. Building Intelligence with GenAI & ML Tools powered by Code.Hub

5. Banking Consulting powered by Accenture

6. Cloud Engineering powered by Accenture

7. Mobile Development with C# powered by Natech Financial Software

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει οι απόφοιτοι, τα βιογραφικά τους παραμένουν διαθέσιμα στις 2.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, για έναν χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και κατώτατο εγγυημένο μισθό €1.000 /μήνα μικτά.

Κατά τη διάρκεια των 10 προηγούμενων κύκλων του Project Future, υποβλήθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις συμμετοχής, 1.946 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω παρακολούθησης μίας εκ των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων του προγράμματος ενώ 1.222 νέες και νέοι έχουν βρει τη δική τους θέση στην αγορά εργασίας και η διαδικασία προσλήψεων συνεχίζεται.

Το Project Future πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Συνεργάτες της Πειραιώς με καθοριστική συνεισφορά για την επιτυχή διεξαγωγή του 11ου κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, BCA College, Code.Hub, EY, The Future Cats, Google, Natech, Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.