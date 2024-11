Απάντηση Γεωργιάδη στον Πολάκη για το Κέντρο Υγείας Σφακίων: Tα μαθηματικά δεν είναι και το δυνατό του σημείο

Your browser does not support the audio element.

«Ο ιδιοκτήτης του μισού ΣΥΡΙΖΑ με κατηγορεί σήμερα διότι στην ΚΥΑ για τα Άγονα βάλαμε το ΚΥ Σφακίων ως Άγονο Β´ και όχι ως Άγονο Ά», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης