Σε τροχιά εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Σαρακιώτης

Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής Φθιώτιδας συναντήθηκε σήμερα με τον Σωκράτη Φάμελλο όπου και του εξέφρασε όπως φαίνεται τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που έχει