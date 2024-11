Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: «Αξιοθρήνητος ο Πολάκης, κρατάει το φανάρι σε άλλους»

Your browser does not support the audio element.

Χαρακτήρισε «προδιαγεγραμμένη» τη σύγκρουση Φάμελλου-Πολάκη – «Το κόμμα Κασσελάκη δημιουργήθηκε εξαιτίας της αλητείας της νομενκλατούρας του ΣΥΡΙΖΑ»