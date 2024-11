Σε νέες βάσεις οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Τι τους ενώνει και τι τους χωρίζει

Your browser does not support the audio element.

Τετά από 12 χρόνια πρωτοκαθεδρίας το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ο δεύτερος ισχυρός πόλος με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει μετατραπεί σε ένα μικρομεσαίο κόμμα.