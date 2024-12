«britannic-explorer»:-Το-υπερπολυτελές-τρένο-που-θα-διασχίζει-τη-Βρετανία-σε-τρεις-μέρες

Για όσους δεν φείδονται χρημάτων και θέλουν να πάρουν μία γεύση από τη Γηραιά Αλβιώνα μέσα σε τρεις ημέρες, δεν έχουν παρά να περιμένουν λίγους μήνες για να επιβιβαστούν στο τρένο των ονείρων τους.

Καταβάλλοντας το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 6.700 ευρώ, οι επιβάτες του υπερπολυτελούς τρένου «Britannic Explorer» θα μπορούν να διασχίσουν τις επαρχίες της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Το τρένο θα τεθεί σε λειτουργία από το 2025, όπως αναφέρει το δίκτυο CNBC News, επισημαίνοντας ότι θα απευθύνεται σε όσους λατρεύουν την πολυτέλεια, την άνεση και είναι πρόθυμοι να βάλουν γερά το χέρι στην τσέπη.

Το «Britannic Explorer» περιλαμβάνει «βασιλικές» κρεβατοκάμαρες, γεύματα που φτιάχνονται εκείνη την ώρα από βραβευμένο σεφ, και σουίτες ευεξίας.

