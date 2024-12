Παραιτήθηκε από βουλευτής Επικρατείας ο Γιώργος Αποστολάκης που είχε εκλεγεί με τη «Νίκη»

Αναφορές ότι υπέβαλε παραίτηση για λόγους υγείας – Ο πρώτος επιλαχών από τη λίστα Επικρατείας της Νίκης είναι ο Αθανάσιος Ρακοβάλης του Παντελή