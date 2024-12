kpmg:-Σημαντική-μείωση-στις-παγκόσμιες-επενδύσεις-vc

Πτώση σημειώθηκε στις παγκόσμιες επενδύσεις VC από το υψηλό πέντε τριμήνων ύψους 95,5 δισ. δολαρίων κατά το β’ τρίμηνο του 2024, στο χαμηλό επταετίας των 70,1 δισ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο του 2024.

Πτώση σημειώθηκε στις παγκόσμιες επενδύσεις VC από το υψηλό πέντε τριμήνων ύψους 95,5 δισ. δολαρίων κατά το β’ τρίμηνο του 2024, στο χαμηλό επταετίας των 70,1 δισ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο του 2024, εν μέσω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων, της αναμενόμενης εποχικής ύφεσης σε πολλές κρίσιμες δικαιοδοσίες και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκδοση Q3’24 του Venture Pulse της KPMG Private Enterprise — μια τριμηνιαία έκθεση που ρίχνει φως στις τάσεις των επενδύσεων VC παγκοσμίως και σε βασικές δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, η πτώση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι υπήρξε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο τομέας αυτός αντιπροσώπευε έξι από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες VC παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης μιας άντλησης 1,5 δισ. δολαρίων από την Anduril Industries και μιας άντλησης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Safe Superintelligence.

Παρόλο που η αμερικανική ήπειρος για ακόμη μια φορά συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων VC κατά το γ’ τρίμηνο του 2024, οι συνολικές επενδύσεις στην περιοχή μειώθηκαν από τα US$ 58,6 δισ. το β’ τρίμηνο του 2024 στα US$ 41,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2024. Στην Ασία, οι επενδύσεις VC μειώθηκαν από τα US$ 18,5 δισ. στα US$ 15,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ στην Ευρώπη υποχώρησαν από τα US$ 17,9 δισ. στα 12,5 δισ.

Η παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων κατέγραψε χαμηλό έξι τριμήνων, στα US$ 39,2 δισ., λόγω της επιβράδυνσης της δραστηριότητας απoεπενδύσεων στις ΗΠΑ, η οποία από τα US$ 25,2 δισ. περιορίστηκε στα US$ 11,2 δισ. μεταξύ β’ και γ’ τριμήνου του 2024. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των αποεπενδύσεων (244) έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 17 τρίμηνα. Στην Ασία, το γ’ τρίμηνο του 2024 η αξία αποεπενδύσεων εκτινάχθηκε στα US$18.2 δισ., μετά από ένα χαμηλό πενταετίας ύψους US$ 11.2 δισ. το β’ τρίμηνο του 2024.

«Το μερίδιο του λέοντος της επενδυτικής δραστηριότητας VC στράφηκε προς την ΤΝ κατά το γ’ τρίμηνο του 2024», δήλωσε ο Conor Moore, Global Head KPMG Private Enterprise, της KPMG International. «Ωστόσο, ακόμη και στον τομέα της ΤΝ, το ύψος των συναλλαγών κινήθηκε σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Αυτό αντανακλά μια τάση των επενδυτών να μετατοπίζουν την προσοχή τους από τις γνωστές εταιρείες ΤΝ που εστιάζουν στα LLMs (Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα) και παρόμοιές τους, προς εταιρείες που προσφέρουν στοχευμένες λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους. Η αμυντική τεχνολογία ήταν επίσης ένας από τους κερδισμένους αυτό το τρίμηνο, μαζί με τη βιοτεχνολογία».

Γ’ τρίμηνο 2024 — Βασικά σημεία

Οι παγκόσμιες επενδύσεις της μειώθηκαν από τα US$ 95,5 δισ. το β’ τρίμηνο του 2024 στα US$ 70,1 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2024. Ο αριθμός των συναλλαγών VC μειώθηκε από 9 270 σε 7 227 κατά την ίδια περίοδο.

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο υποχώρησαν από τα US$ 58,6 δισ. το β' τρίμηνο του 2024 στα US$ 41,4 δισ. το γ' τρίμηνο του 2024 — συμπεριλαμβανομένης της πτώσης από US$ 55,5 δισ. σε US$ 37,5 δισ. στις ΗΠΑ. Στην Ασία, οι επενδύσεις VC από τα US$ 18,5 δισ. περιορίστηκαν στα US$ 15,6 δισ., ενώ στην Ευρώπη από US$ 17,9 δισ. υποχώρησαν στα US$ 12,5 δισ.

Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC μειώθηκαν από US$ 54 δισ. σε US$ 35,2 δισ. μεταξύ του β' και του γ’ τριμήνου του 2024. Κατά περιοχή, οι μειώσεις καταγράφηκαν ως εξής: στην αμερικανική ήπειρο από US$ 34,4 δισ. US$ 19,6 δισ., και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ από US$ 32,7 δισ. σε US$ 17,8 δισ., στην Ασία από US$ 10,7 δισ. σε US$ 9,4 δισ. και στην Ευρώπη από US$ 8,5 δισ. σε US$ 5,9 δισ.

Η παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων υποχώρησε από τα US$ 52.9 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2024 στα US$ 39.2 δισ. το γ΄τρίμηνο του 2024. Η δραστηριότητα αποεπενδύσεων στην Ασία αυξήθηκε από τα US$ 11,2 δισ. στα US$ 18,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ αντιθέτως μειώθηκε από τα US$ 25,4 δισ. στα US$ 11,2 δισ. στην αμερικανική ήπειρο και από τα US$ 16,3 δισ. στα US$ 9,8 δισ. στην Ευρώπη. Η παγκόσμια δραστηριότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων κινήθηκε αρκετά πιο υποτονικά σε σχέση με το ρυθμό που απαιτείται για να φτάσει ακόμα και το περιορισμένο σύνολο των US$ 202,8 δισ. του 2023. Στο τέλος του γ τριμήνου του 2024, η παγκόσμια συγκέντρωση κεφαλαίων ανερχόταν στα US$ 143,1 δισ.

Στην ΤΝ οι έξι από τις δέκα μεγαλύτερες συναλλαγές παγκοσμίως το γ’ τρίμηνο του 2024, καθώς και η μεγαλύτερη συναλλαγή σε κάθε βασική περιοχή

Παρόλο που οι επενδύσεις VC υπήρξαν περιορισμένες σε όλες τις περιοχές του κόσμου, η ΤΝ συνέχισε να προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον το γ’ τρίμηνο του 2024. Έξι από τις δέκα μεγαλύτερες συναλλαγές του τριμήνου αφορούσαν την ΤΝ, μεταξύ τους η άντληση US$ 1,5 δισ. από την αμερικανική Anduril Industries, US$ 1 δισ. από την αμερικανική Safe Superintelligence, US$ 688 εκατ. από την κινεζική Baichuan AI, US$ 640 εκατ. από την αμερικανική Groq, US$ 500 εκατ. από την καναδική Cohere και US$ 483 εκατ. από τη γερμανική Helsing.

Ενώ οι κύριες εταιρείες ΤΝ συνέχισαν να προσελκύουν επενδύσεις VC κατά το γ' τρίμηνο του 2024, όπως οι Safe Superintelligence, Baichuan AI και η κινεζική Moonshot AI (US$ 300 εκατ.), οι επενδυτές VC έδειξαν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για λύσεις βασισμένες στην ΤΝ που στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους. Ειδικότερα, οι εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας που βασίζονται στην ΤΝ συγκέντρωσαν μεγάλους γύρους χρηματοδότησης το γ’ τρίμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένων των Anduril Industries και Helsing. Στην Κίνα, η AutoAI, η οποία δίνει στις αυτοκινητοβιομηχανίες τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της ΤΝ στα οχήματά τους, άντλησε US$ 107 εκατ.

Ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Οι δραστηριότητες IPO παρέμειναν χαμηλές σε όλες τις περιοχές, αλλά υπάρχει ελπίδα για ανάκαμψη στα επόμενα τρίμηνα, ιδιαίτερα στην Αμερική και την Ευρώπη. Η έκθεση επίσης αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των επενδύσεων στην ΤΝ και ειδικότερα στην υγεία και τη βιοτεχνολογία, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις εταιρείες B2B.»

Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε επενδύσεις VC ύψους US$ 41,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2024, ενώ οι επενδύσεις στον Καναδά υπερδιπλασιάστηκαν

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο μειώθηκαν από τα US$ 58,6 δισ. μέσω 4 104 συναλλαγών το β τρίμηνο του 2024 στα US$ 41,4 δισ. μέσω 3 124 συναλλαγών κατά το γ’ τρίμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του συνόλου προήλθε από τις ΗΠΑ — με US$ 37,5 δισ. σε 2.794 συναλλαγές. Η ΤΝ ήταν μακράν ο τομέας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, αποτελώντας επίσης το αντικείμενο των μοναδικών δύο συναλλαγών άνω του US$ 1 δισ. παγκοσμίως το γ’ τρίμηνο του 2024. Ο κλάδος των βιοεπιστημών προσέλκυσε επίσης μεγάλες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης US$ 370 εκατ. από την Candid Therapeutics, που εστιάζει σε αυτοάνοσα νοσήματα, US$ 350 εκατ. από την Metsara, που ειδικεύεται σε φάρμακα απώλειας βάρους, και US$ 325 εκατ. από την ArsenalBio, η οποία αναπτύσσει προγραμματιζόμενες κυτταρικές θεραπείες κατά του καρκίνου.

Ο Καναδάς κατέγραψε ένα εξαιρετικό τρίμηνο όσον αφορά τις επενδύσεις VC το γ τρίμηνο του 2024, με το συνολικό ποσό να υπερδιπλασιάζεται από US$ 1,2 δισ. σε US$ 2,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση, με μεγαλύτερες την άντληση US$ 900 εκατ. από την εταιρεία νομικής τεχνολογίας Clio και τη US$ 500 εκατ. από την Cohere, η οποία εστιάζει στην δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI). Το συνολικό ποσό του γ τριμήνου του 2024 αποτελεί υψηλό δέκα τριμήνων για τον Καναδά. Στη Βραζιλία, οι επενδύσεις VC μειώθηκαν από US$ 878 εκατ. σε US$ 473 εκατ. μεταξύ β και γ τριμήνου του 2024, ενώ στο Μεξικό σημείωσαν πτώση από τα US$ 415 εκατ. στα US$ 358 εκατ.

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη σε χαμηλό τετραετίας — αύξηση μόνο στη Γερμανία

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2024, οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη έκαναν βουτιά από τα US$ 17,9 δισ. του β τρίμηνου του 2024 σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από το β τρίμηνο του 2020 (US$ 12,5 δισ.). Παρά το γεγονός ότι συνέχισε να προσελκύει το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης VC στην περιοχή, το Ηνωμένο Βασίλειο είδε τις επενδύσεις VC να μειώνονται από US$ 7,1 δισ. σε US$ 3,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Η Γερμανία ήταν η μόνη σημαντική δικαιοδοσία στην Ευρώπη που κατέγραψε αύξηση στις επενδύσεις VC — από US$ 2 δισ. σε US$ 2,4 δισ. μεταξύ του β και του γ τριμήνου του 2024. Στη Γερμανία πραγματοποιήθηκαν επίσης οι τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη κατά το γ τρίμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης US$ 483 εκατ. από την Helsing, εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που βασίζεται στην TN, US$ 278 εκατ. από την εταιρεία υπηρεσιών εκτόξευσης δορυφόρων Isar Aerospace και US$ 200 εκατ. από την εταιρεία έξυπνων λύσεων προπόνησης EGYM. Η άντληση US$ 385 εκατ. από τη γαλλική εταιρεία δημιουργίας παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα Voodoo και US$ 220 εκατ. από την εταιρεία ανοιχτών πληρωμών Form3 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώνουν την πεντάδα.

Πτώση για τις επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού –αντιστρέφει την τάση η Ιαπωνία με υψηλό δώδεκα τριμήνων

Οι επενδύσεις VC στην Ασία έπεσαν σε χαμηλό επταετίας στα US$ 15,6 δισ. το γ τρίμηνο του 2024, λόγω της συνεχούς επιβράδυνσης των μεγεθών και της μείωσης των αξιών των συναλλαγών. Οι μεγαλύτερες αντλήσεις το γ τρίμηνο του 2024 περιλάμβαναν US$ 788 εκατ. από την Globe Fintech Innovation με έδρα τις Φιλιππίνες, US$ 688 εκατ. από την Baichuan AI και US$ 415 εκατ. από την εταιρεία ημιαγωγών ICLeague — και οι δύο στην Κίνα, καθώς και US$ 362 εκατ. από την εταιρεία ημιαγωγών Silicon Box με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η Κίνα συνέχισε να προσελκύει το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων των VC στην περιοχή (US$ 6,1 δισ.), αν και ήταν το τρίμηνο με τις λιγότερες επενδύσεις για την Κίνα εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Παρά την πτώση το γ τρίμηνο του 2024, οι επενδύσεις VC στην Ινδία παρέμειναν ισχυρές στα US$ 3,6 δισ., με τη βοήθεια αρκετών αντλήσεων από εταιρείες που εστιάζουν στον καταναλωτή, όπως η άντληση US$ 360 εκατ. από την εταιρεία ταχυμεταφορών Zepto. Οι επενδύσεις VC στην Ιαπωνία ανέκοψαν την πτωτική τάση, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό δώδεκα τριμήνων με US$ 1,8 δισ. το γ τρίμηνο του 2024, χάρη στον όγκο συναλλαγών (356), που ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων δέκα τριμήνων, και της άντλησης US$ 214 εκατ. από την Sakana AI.

Στάση αναμονής ενόψει του δ’ τριμήνου του 2024, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο 2025

Με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ να κυριαρχούν στη διεθνή σκηνή καθώς μπαίνουμε στο δ’ τρίμηνο του 2024, οι επενδύσεις VC πιθανότατα θα παραμείνουν υποτονικές για το μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου, καθώς οι επενδυτές υιοθετούν στάση αναμονής έως ότου βγουν τα αποτελέσματα. Η ΤΝ αναμένεται να παραμείνει μια ελκυστική επενδυτική επιλογή, μαζί με την αμυντική τεχνολογία, λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων.

Υπάρχει αυξανόμενη αισιοδοξία ότι η δραστηριότητα αποεπενδύσεων ετοιμάζεται για ανάκαμψη, γεγονός που θα είναι πολύ ευεργετικό για την παγκόσμια αγορά VC καθώς οδεύουμε προς το 2025. «Είχαμε μια μακρά περίοδο στασιμότητας στο μέτωπο των αποεπενδύσεων παγκοσμίως, οι συνθήκες της αγοράς, ωστόσο, βελτιώνονται», σχολιάζει ο Francois Chadwick, Partner της KPMG στις ΗΠΑ. «Με τη μείωση των επιτοκίων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) πιθανότατα θα αρχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι εξαγορές γίνονται πιο βιώσιμες. Και ενώ η δραστηριότητα IPO αναμένεται να παραμείνει υποτονική κατά το δ’ τρίμηνο του 2024 λόγω των εκλογών στις ΗΠΑ, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην αγορά IPO καθώς μπαίνουμε στο 2025».