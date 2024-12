sky-news:-Ιδιωτικές-συναντήσεις-Μητσοτάκη-με-τη-διοίκηση-του-Βρετανικού-Μουσείου-για-τα-Γλυπτά-του-Παρθενώνα

Your browser does not support the audio element.

Για 2-3 συναντήσεις ανάμεσα σε Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και τον πρόεδρο και τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου κάνει λόγο το Sky News