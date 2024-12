Βρετανική κυβέρνηση για Γλυπτά του Παρθενώνα: Βρείτε τα με το Μουσείο και εμείς δεν θα φέρουμε αντίρρηση

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα χαιρετίζει το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση δε θα σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή των Γλυπτών εφόσον συμφωνήσουν με το Μουσείο