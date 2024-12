Μητσοτάκης στο CNN: Η Ελλάδα πέτυχε αξιοθαύμαστη ανάκαμψη- Στην Ευρώπη έπρεπε να έχουμε ακούσει «το καμπανάκι» πριν τις εκλογές των ΗΠΑ

«Ειλικρινά μιλώντας, θα έπρεπε να έχουμε δει τα σημάδια πολύ πιο πριν, πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ και αν διαβάσετε την έκθεση Ντράγκι είναι ένας μεγάλος κώδωνας του κινδύνου σε σχέση με τι χρειάζεται να κάνει η Ευρώπη για να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτές οι συστάσεις, που είναι γενναίες, ήδη έχουν συζητηθεί στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αισθάνομαι ένα πολύ ωραίο αυξανόμενο μομέντουμ ότι είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

“We had to painstakingly remove every single piece…and then put it back. What we have now…is a completely unique experiment of an underground museum.”

Greek Prime Minister @kmitsotakis describes how ancient ruins were incorporated into the design of a new metro system. pic.twitter.com/SXQJ7tm6TB

