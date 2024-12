Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Στάρμερ με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα Πολιτική 12:56, 03.12.2024 UPDATE: 13:27

Το ζήτημα των Γλυπτών δεν βρίσκεται τυπικά στην ατζέντα της συνάντησης ωστόσο, είναι σίγουρα το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον της συνάντησης