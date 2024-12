Κυβερνητικές πηγές για συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη: «Ήταν μια καλή και ειλικρινής συζήτηση»

Συζήτησαν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για σημαντικά ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, αλλά και για τη συνταγματική αναθεώρηση