Νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος

Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος